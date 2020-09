A Rádio Comercial estreou esta segunda-feira, dia 7 de setembro, um novo programa diário da autoria da animadora Ana Isabel Arroja. "Rádio Comercial Slow Down", que arranca às 21h00, é um "programa que pretende recuperar a tradição das noites de rádio intimistas, lentas, e que busca a proximidade com o ouvinte", explica a estação.

A nova aposta da Comercial "desacelera o passo e só transmite baladas em antena, dentro do universo temporal da música da estação: anos 1990 até à atualidade".

O microfone de "Rádio Comercial Slow Down" fica a cargo da animadora Ana Isabel Arroja diariamente, das 21h00 à meia-noite. O programa prende ainda promover "a interação com os ouvintes, através do WhatsApp, havendo a possibilidade de pedidos de música ocasionais e dedicatórias".