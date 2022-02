A 8ª edição da da Comic Con Portugal decorrerá de 8 a 11 de dezembro, no Parque das Nações, em Lisboa.

Em comunicado, a organização confirmou que começou esta segunda-feira a venda de bilhetes para o evento, que irá ter um espaço híbrido, à semelhança da edição anterior.

No "site" oficial da See Tickets existem várias tipologias de bilhetes: para além dos diários, gerais, "kids" e "kids go free", regressa o bilhete de fim de semana, e serão lançados novos bilhetes, família, Jovem (dos 13 aos 17 anos) e do novo conceito Duo.

Outra novidade é a chegada do Epopculture Market, um "Marketplace" de produtos da cultura Pop de Portugal.

Os fãs da cultura Pop passam a ter acesso a um espaço totalmente dedicado e especializado em produtos das principais marcas e licenciados, de universos como Disney, "Star Wars", Marvel, DC, "Harry Potter", "Stranger Things", entre outras, além da Loja Oficial da Comic Con Portugal.

Segundo a Comic-Con Portugal, a plataforma também irá permitir que todos os fãs e apaixonados "possam ter acesso direto aos melhores e mais recentes lançamentos de produtos ligados ao Cinema, Séries, literatura e BD, Música, Gaming, bem como aos mais recentes Gadgets e todos os produtos colecionáveis".