César Carvalhosa Soares, um dos designers "LEGO Star Wars", vai marcar presença Comic Con Portugal, nos dias 13 e 14 de setembro, anunciou a organização em comunicado. O artista brasileiro de banda desenhada, Mike Deodato, também estará presente no evento.

Natural de Amares, César Carvalhosa Soares foi contratado pela Lego como Designer de Modelos, no início de 2016 e tem trabalhado na linha de "Star Wars", em Billund, Dinamarca. "Já criou modelos icónicos como o X-Wing Star Fighter (75218), a Cabana do Yoda (75208) e Tantive IV (75218). Antes de se mudar para a Dinamarca, já usava elementos Lego para realizar as suas próprias criações originais", explica a organização.

"Para além da presença no painel Comic Con Portugal dedicado ao tema, César Carvalhosa Soares também estará envolvido como júri em workshops e desafios de construção, durante os dois dias, no espaço Lego", acrescenta a Comic Con Portugal.

O artista brasileiro de banda desenhada, Mike Deodato, também estará presente na Comic Con Portugal, durante os quatro dias do evento. "Sempre fã da BD Americana, Deodato invadiu o mercado americano com projetos como Santa Claws, de Malibu, e Beauty and the Beast, da Innovation. Mudou o seu estilo realista para um dinamismo influenciado pela Image, durante o início dos anos 90, e participou na popular Mulher Maravilha, da DC Comics. Tornou-se assim num dos artistas mais requisitados e esteve presente nos créditos da Marvel com Vingadores, Elektra, Incrível Hulk, Homem-Aranha e Thor", frisa a organização.