Em comunicado, a estrutura cultural alentejana indicou que a programação para o próximo ano está repartida por quatro eixos, nomeadamente criação, programação, formação/sensibilização e circulação.

Na área da criação, estão previstas quatro novas obras, duas delas da coreógrafa Nélia Pinheiro, que dirige a companhia, uma de Marta Almeida e outra de Flávio Rodrigues, ambos criadores associados, adiantou a companhia.

Em 2024, segundo a CDCE, Nélia Pinheiro vai apresentar o novo espetáculo “As palavras não ditas.2”, que integra a programa nacional de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, e “Hamlet”, numa coprodução com a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão.

Marta Almeida vai desenvolver uma obra coreográfica em residência em Évora, envolvendo alunos das escolas secundárias da cidade, enquanto Flávio Rodrigues vai explorar na sua nova criação a relação entre corpo, desenho e instalação, referiu.

Já as criações “Lucidez”, “Ensaio sobre a cegueira” e "Butterflies of the mind that gestate in time’s delicious cocoons”, também de Nélia Pinheiro, vão subir ao palco de 16 teatros nacionais e de festivais na Bélgica, Croácia e Uruguai.

Quanto à programação, vão estar em foco os espetáculos marcados para a Black box da CDCE em Évora e para o Festival Internacional de Dança Contemporânea (FIDANC), que se realiza na região alentejana.

“A Black Box apresenta uma variedade de ciclos direcionados ao público jovem, jovens criadores e minorias, promovendo a investigação, experimentação, sensibilização e inclusão”, referiu a companhia.

Com curadoria de Amélia Bentes e Rafael Leitão, o FIDANC vai decorrer entre 16 e 28 de setembro do próximo ano e estrear 14 obras de jovens criadores portugueses e dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) em Évora, Monsaraz e Vera Cruz.

A par dos espetáculos, a CDCE vai manter, em 2024, o seu projeto educativo, do qual faz parte o Centro de Formação Artística, oferecendo formação regular e iniciativas de sensibilização para promover o envolvimento comunitário.

Os programas “Dança participativa” e “Aqui também se dança”, que abarcam atividades de sensibilização e inclusão com a participação de cidadãos residentes em Évora, Montemor-o-Novo, Vera Cruz (Portel) e Monsaraz (Reguengos de Monsaraz), são outros dos destaques.

Estas iniciativas proporcionam experiências educativas e permitem que os participantes assistam a ensaios e espetáculos de dança contemporânea.