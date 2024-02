A companhia de dança ITZ-Intranzyt vai estrear "The Inescapable Cascade of Any Odd Event", de Menghan Lou, sobre o impacto das emoções na experiência humana, a 29 de fevereiro, na Casa das Artes de Famalicão, distrito de Braga.

A peça original do coreógrafo e bailarino chinês Menghan Lou, que tem estado a trabalhar nas últimas semanas com os oito bailarinos da companhia com sede em Vila Nova de Famalicão, vai subir a palco a 29 de fevereiro e 01 de março, pelas 21:30.

A nova obra de Menghan Lou, fundador da companhia Lou Motion, "sublinha o impacto das emoções, em todas as suas vertentes, na experiência humana", descreve a produção, em comunicado.

Menghan Lou iniciou o seu percurso enquanto bailarino na Guangdong Modern Dance Company, na China, fez parte da companhia Nederlands Dans Theatre, nos Países Baixos, e é regularmente convidado para coreografar para esta companhia, para o Teatro Korzo, de Haia, também naquele país, para o Shanghai Dance Theatre, na China, o Bayerisches Staatsballett, na Alemanha e para o Los Angeles Ballet, nos Estados Unidos, entre outras companhias internacionais.

A companhia de dança ITZ-Intranzyt "tem construído, em colaboração com artistas nacionais e internacionais, um repertório de dança eclético e plural, apresentando como principal objetivo o apoio a bailarinos recém-formados, funcionando como uma ponte entre o mundo académico e o universo profissional da dança", indica ainda a produção, no comunicado.

Criada em 2021, a companhia estreou o seu primeiro programa – Intranzyt 0.0 – assinado por Fábio Lopez, Ana Isabel Casquilho, Cristina Pereira e Vasco Macide, composto por três peças coreográficas, com duas estreias nacionais e uma estreia absoluta.