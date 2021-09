A companhia de dança de Olga Roriz apresenta, no dia 16 de outubro, às 21h30, no Centro de Artes de Águeda, no distrito de Aveiro, a sua mais recente coreografia, “Seis Meses Depois”.

Trata-se de um espetáculo celebrativo dos 25 anos de atividade da companhia, estreado em Lisboa, no Teatro Nacional D. Maria II, em setembro do ano passado. ”Depois da reflexão expressa em ‘Autópsia’, coreografia estreada em novembro de 2019, sobre o impacto negativo que o ser humano tem vindo a causar ao planeta, ‘Seis meses depois’ parte para a essência da Humanidade que perdura em cada um de nós, apesar de a sociedade nos consumir, formatar e massificar”, afirma a Casa das Artes. “A coreografia procura vivenciar um imaginário emocional num futuro datado: 2307; e num planeta identificado como ‘Terra 3’. Neste contexto, algo humanos, semideuses ou heróis, imaginamos a nossa existência em sete personagens ao acaso”, segundo a mesma fonte. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram