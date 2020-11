Apesar de direcionado para o público infantil, esta encenação de Teresa Gafeira, que nos últimos tempos se tem empenhado em criações para os mais novos, pretende ser “uma peça para toda a família", segundo a CTA.

A partir d'“As viagens de Gulliver”, obra do autor irlandês Jonathan Swift (1667-1745) datada de 1726, a peça conta a história de Gulliver, o cirurgião e náufrago que acorda em Lilliput, onde o tamanho minúsculo dos seus habitantes parece tornar as suas discussões e preocupações ridículas. Tal como revelará a segunda viagem do náufrago, que o levará ao reino dos gigantes.

De uma forma divertida, esta peça de Teresa Gafeira aborda também questões inerentes ao livro de 1726, sobre o qual o próprio autor disse ter sido escrita não apenas para divertir as pessoas, mas para as alertar para as suas consciências.

Em “As viagens de Gulliver”, Jonathan Swift encetou uma viagem imaginária com a qual satirizou a sociedade contemporânea, sobretudo a britânica, e o impulso colonizador da época, que tinha por lema levar a “civilização” ao encontro dos povos “bárbaros”.

“Gulliver” tem cenografia de José Manuel Castanheira, desenho de luz de José Carlos Nascimento, e desenho de som de Andreia Mendrico. A interpretar estão Anabela Ribeiro, Carolina Dominguez, João Maionde e Marco Trindade.