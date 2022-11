“Passagers” é um circo contemporâneo que apresenta “uma história sobre uma viagem de comboio, em que estranhos se encontram”, refere a companhia circense canadiana em comunicado. “Inspirados no movimento e na transição do curso, contam as suas histórias feitas de fugas e encontros. À medida que a cadência da viagem respira o seu ritmo na paisagem sonora, revelando o conteúdo da sua bagagem, eles revelam-se ao público”

Dirigido pela coreógrafa Shana Carroll, do núcleo fundador da companhia, “o espetáculo desenrola-se numa série de cenas, como um comboio em alta velocidade”.

A companhia Les 7 Doigts de la Main surgiu em 2002 em Montreal, no Canadá, criado por sete artistas que faziam parte do Cirque du Soleil: Shana Carroll, Isabelle Chassé, Patrick Léonard, Faon Shane, Gypsy Snider, Sébastien Soldevila e Samuel Tétreault.

O coletivo já se apresentou em cerimónias dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi, na Rússia, em 2014, Vancouver, no Canadá, em 2010, e em Turim, Itália, em 2006. Entre os vários espetáculos que já apresentou, “Traces” foi apontado como um dos dez melhores de 2011, em Nova Iorque, pela revista Time. Em 2009 e 2012, a companhia ganhou a medalha de ouro do Festival Mundial do Circo do Amanhã, realizado em Paris, e, em 2013, Les 7 doigts de la main conquistaram quatro Prémios Tony com o musical “Pippi”.