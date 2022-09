Anunciada hoje pela comunidade intermunicipal, ComPasso de Música tem a ambição de “alargar-se a todos os concelhos da CIMRL” nos próximos anos, para “pôr a região de Leiria a ouvir música, sem parar”.

A primeira edição acontece em Leiria com programação diversa que inclui David Fonseca, Paulo de Carvalho, Rodrigo Brandão e Sun Ra Arkestra, Martim Sousa Tavares, atividades infantojuvenis ou trilhos sonoros noturnos para o público acompanhar.

As propostas espalham-se pelo dia, noite e madrugada a várias salas de espetáculo, espaços culturais, zonas públicas, bares e até no mercado municipal da cidade.

Entre as 19h00 do dia 17 e as 20h00 do dia 18, Leiria ouve muita e diferente música.

ComPasso de Música arranca com o Ciclo de Música Exploratória Portuguesa, que leva os Bezbog a atuar no Centro de Diálogo Intercultural de Leiria ao final da tarde do dia 17.

Ali perto, também no centro da cidade, João Gaspar e Inês Rodrigues dão a volta ao mundo num ‘DJ set’ no Centro Cívico - Casa da Cidade Criativa da Música, seguindo a viagem musical até ao Teatro José Lúcio da Silva, para o concerto de celebração dos 60 anos de carreira de Paulo de Carvalho.

O dia termina com espetáculo de David Fonseca na Praça Rodrigues Lobo e as boas-vindas ao domingo são dadas ao som do projeto nacional Isa Leen e de Catnapp, argentina radicada em Berlim, na discoteca Stereogun.

Num dos bares da zona histórica de Leiria, “Os Filipes”, DJ Punk, vocalista e mentor da banda 5.ª Punkada, prossegue ComPasso com uma seleção musical que antecipa a incursão até ao mercado municipal.

Ali, por volta das 4h00, o acordeonista Pedro Santos convida a um momento intenso, que prossegue uma hora depois com a instalação sonora criada a partir do ambiente do mercado e dos feirantes em dia normal de trabalho.

Essa peça tem assinatura do paisagista sonoro Luís Antero, que também desafia o público a iniciar depois três percursos pela cidade.

Ao raiar da manhã, junto ao Percurso Polis, no Parque do Avião, estará o maestro Martim Sousa Tavares, que pensou uma seleção musical para os ouvidos de quem ali passar a partir das 7h30.

A manhã prossegue com oficina de pintura criativa inspirada nas fronteiras da CIMRL para os mais novos e, para eles mesmos, é servida antes da hora do almoço uma dose de “As canções de Maria”.

Entre as 12h00 e as 14h00 do dia 18, há arruada com o grupo de percussão Tocándar.

Surma entra no cofre do Banco das Artes, antiga agência de Leiria do Banco de Portugal, convidando quem quiser a fazer música ao vivo ao início da tarde.

O jornalista, professor, radialista e melómano Rui Miguel Abreu é convocado para dar vibração jazz e hip hop ao Jardim Luís de Camões entre as 15h00 e as 17h00, hora a que os Catraia dão um concerto na Praça Rodrigues Lobo.

A maratona ‘non stop’ de ComPasso de Música encerra com “Outros Mashup”, espetáculo no Teatro José Lúcio da Silva, que junta o MC Rodrigo Brandão à Sun Ra Arkestra, onde pontifica o histórico saxofonista Marshall Allen, com 98 anos.