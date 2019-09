“Desde que chegou do futuro, Conan Osiris ainda não parou de viajar por Portugal e pelo mundo, e Lisboa, a sua base terrestre, tem aguardado um grande concerto em nome próprio que é, hoje, finalmente, anunciado: a estreia no Coliseu dos Recreios, no dia 12 de dezembro”, refere a promotora do espetáculo num comunicado hoje divulgado.

A promotora fala num espetáculo que “funde os limites da música e da dança numa performance única”.

Conan Osiris (Tiago Miranda), de Lisboa, ganhou mediatismo este ano ao vencer o Festival da Canção, com a canção “Telemóveis”, com a qual representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Telavive, Israel.

Este ano, venceu a categoria Revelação na primeira edição dos Play - Prémios da Música Portuguesa, uma iniciativa da associação PassMúsica, que representa artistas, bandas e editoras discográficas e pretende premiar a melhor música consumida em Portugal.

Antes disso, Conan Osiris já tinha editado “Silk” (2014), “Música, Normal” (2016) e “Adoro Bolos” (2017).

Os bilhetes estarão à venda a partir de quarta-feira.