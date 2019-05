Portugal falhou esta terça-feira, dia 14 de maio, a passagem à final do 64.º Festival Eurovisão da Canção, com o representante português, Conan Osíris, a não passar da primeira semifinal do concurso, a decorrer em Telavive, Israel.

Esta quinta-feira, dia 17, no "5 para a meia-noite", o músico conversou por vídeo-chamada com Filomena Cautela. "Estou muito bem. Acabei de comer três pratos de massa. Estou fixe", começou por revelar o cantor.

Durante a entrevista, a apresentadora do talk show da RTP1 elogiou a atuação de Conan Osíris, dizendo, em tom de brincadeira, que Portugal tinha sido roubado. "Vim eu do Cacém para ser roubado? Olha, nem vou falar", gracejou o músico.

Este ano assinala-se a 64.ª edição do concurso, no qual Portugal participou, pela primeira vez, em 1964, tendo, entretanto, estado ausente em cinco edições (1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Esta é a nona vez que Portugal falha uma passagem à final do Festival Eurovisão da Canção. Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015 Portugal falhou a final.

Os resultados finais resultam da combinação da votação do júri (baseada no ensaio geral que aconteceu na segunda-feira) e do televoto que aconteceu hoje à noite após a transmissão em direto do espetáculo.