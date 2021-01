O concerto da cantora Bárbara Bandeira, inicialmente previsto para maio do ano passado, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, voltou a ser adiado, agora para 6 de novembro de 2021, anunciou a promotora Everything is New na sexta-feira.

O espetáculo, que já tinha sido adiado uma primeira vez para 20 de março deste ano, voltou a mudar de data por causa "da atual situação que Portugal está a viver". De acordo com a promotora, num comunicado hoje divulgado, "os bilhetes já adquiridos para as datas 23 de maio de 2020 e 20 de março de 2021 mantêm-se válidos para a nova data (não será necessário proceder à troca dos bilhetes)". Além disso, já foram postos mais bilhetes à venda.