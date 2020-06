O concerto que os músicos brasileiros Seu Jorge e Daniel Jobim tinham marcado para 5 de julho, no Super Bock Arena, no Porto, foi adiado para julho de 2021.

Os músicos tinham duas datas agendadas em Portugal, tendo já sido adiada também a que estava marcada para 3 de julho no festival Jardins de Oeiras – Oeiras Valley.

De acordo com a promotora, o concerto no Porto foi remarcado para 4 de julho de 2021, na mesma sala portuense e os bilhetes já comprados são válidos.

Seu Jorge convidou Daniel Jobim para ambos interpretarem o repertório de António Carlos Jobim, considerado um dos mestres da bossa nova. O alinhamento do espetáculo apresenta versões de canções como “Corcovado”, “Garota de Ipanema” e “Eu Sei Que Vou Te Amar”.

António Carlos Jobim, músico, compositor, cantor, nasceu no Rio de Janeiro, em 1927, e morreu em Nova Iorque, em 1994, aos 67 anos. É um dos expoentes da música brasileira, o responsável maior pela internacionalização da bossa nova e da sua fusão com o jazz (a partir de álbuns como os que partilhou com o saxofonista Stan Getz).