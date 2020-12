“Abril em Dezembro. Cantos ao fio da Revoluçom dos Cravos”, a decorrer durante o mês de dezembro, foi a iniciativa apresentada hoje em conferência de imprensa, em Rianxo, na Corunha, que integrará ainda uma exposição sobre o cantautor português cujos 80 anos de nascimento se assinalaram a 2 de agosto de 2019.

Tiago Fernandes tocará e interpretará temos originais e versões de cantores portugueses como José Afonso, Sérgio Godinho, José Mário Branco, Ary dos Santos, Fernando Pessoa, Luís de Camões, Samuel Úria, Capicua, Deolinda e Xutos e Pontapés.

Já Pablo Carracedo, Jasper de nome artístico, que liderou o grupo de rock NAO, é conhecido pelas letras de cariz social e compromisso político das suas canções. O cantor interpretará temas do repertório clássico do autor de “Grândola , vila morena” e temas próprios.

O concerto está programado para as 12h00, de dia 13, no Pazo de Rianxiño ou no Auditório Municipal de Rianxo, consoante as condições meteorológicas, mas também será emitido em streaming, foi hoje anunciado.

Para poder assistir em direto à iniciativa, o público tem de se registar no site da AJA-Galiza – www.aja.gal – ou enviar um e-mail para aquela associação (info@aja.gal), uma vez que os lugares disponíveis são limitados devido às medidas de contenção da pandemia de COVID-19.

Em 24 e 25 de abril último, numa iniciativa da AJA-Galiza destinada a assinalar os 46 anos da “Revolução dos Cravos”, Tiago Fernandes e Jasper interpretaram temas semelhantes num concerto que estava programado ao vivo para dias 24 e 25, na Galiza, e que, devido à pandemia do novo coronavírus, acabou por ser transmitido nas redes sociais.

"José Afonso, Geografias de uma vida", com fotografias, documentos e textos informativos, é o título da mostra patente ao público, a partir de quarta-feira, com entrada livre, na Casa da Cultura "Quartel Vello", edifício que durante anos acolheu a Guarda Civil e onde está sede da Hemeroteca de Rianxo.

Com a mostra, a AJA-Galiza pretende difundir a obra de José Afonso na Galiza, onde o cantautor interpretou, pela primeira vez ao vivo, a canção que viria a tornar-se uma das senhas do 25 de Abril - "Grândola, vila morena" - e foi como uma primeira abordagem destinada a compreender a vida e influências musicais do cantautor nascido em Aveiro, das suas estadas em Angola e Moçambique, bem como em Belmonte, Coimbra e Setúbal.

Organizada pela AJA Portugal, no âmbito das comemorações dos 80 anos de nascimento do autor de "Os vampiros", a mostra chega agora à Galiza depois de ter percorrido em várias cidades portugueses, numa iniciativa conjunta do polo galego da associação e do governo provincial da Corunha.

As iniciativas divulgadas hoje constam da reprogramação das previstas para a semana do 25 de Abril, uma organização em colaboração com o governo provincial da Corunha e da agremiação A Gentalha do Pichel (Santiago de Compostela).

Recorde-se que foi no Burgo das Nações, Santiago de Compostela, a 10 de maio de 1972, que José Afonso cantou pela primeira vez em público "Grândola, vila morena".