A banda de folk norte-americana liderada e fundada por Justin Vernon, vai apresentar o álbum “i,i”, lançado no verão de 2019, que contou com Sean Carey, Andrew Fitzpatrick, Mike Lewis, Matt McCaughan e Justin Vernon, com Rob Moose e Jenn Wasner. O disco conta ainda com contribuições de James Blake, BJ Burton, Brad e Philip Cook, Aaron e Bryce Dessner, Trever Hagen, Zach Hanson, Bruce Hornsby, Channy Leaneagh, Rob Moose, Naeem, Velvet Negroni, Buddy Ross, Marta Salogni, Francis Starlite, Moses Sumney e os membros da TU Dance.

Com três outros trabalhos de estúdio, a banda fundada em 2006 já recebeu dois Grammy nas categorias de “Melhor álbum de Música Alternativa" e de “Artista Revelação”.

O concerto em Lisboa, inicialmente marcado para abril de 2020, foi primeiro adiado para janeiro deste ano e, mais tarde, para o próximo dia 18 de novembro, antes de fixada a data de 11 de novembro de 2022.

Os bilhetes adquiridos mantêm-se válidos, sem necessidade de troca, segundo a promotora, estando à venda os ingressos ainda disponíveis.