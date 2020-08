O concerto dos Bon Iver na Altice Arena, em Lisboa, inicialmente marcado para o dia 15 abril de 2020 e depois marcado para 31 de janeiro, foi adiado. Esta terça-feira, a promotora confirmou que o espetáculo irá realizar-se a 18 de novembro de 2021.

"Os bilhetes já adquiridos tanto para o dia 14 de abril de 2020 como para o dia 31 de janeiro de 2021, mantêm-se válidos para a nova data (não é necessário proceder à troca para bilhetes da nova data). Para quem não adquiriu, os bilhetes já se encontram à venda em everythingisnew.pt", explica a Everything Is New.

Bon Iver, banda de folk norte-americana liderada e fundada por Justin Vernon, vai apresentar o seu novo álbum, “i,i”,na Altice Arena, em Lisboa.

"O quarto álbum da banda e estas 13 novas músicas completam um ciclo: desde o inverno de 'For Emma, Forever Ago' chegou a primavera frenética de 'Bon Iver, Bon Iver' e o verão descontrolado de '22,A Million'. Agora, o outono chega cedo com 'i,i'", explica a promotora do concerto em comunicado.

Das sessões de gravação deste último trabalho fizeram parte Sean Carey, Andrew Fitzpatrick, Mike Lewis, Matt McCaughan e Justin Vernon, com Rob Moose e Jenn Wasner. O disco conta ainda com contribuições de James Blake, BJ Burton, Brad e Philip Cook, Aaron e Bryce Dessner, Trever Hagen, Zach Hanson, Bruce Hornsby, Channy Leaneagh, Rob Moose, Naeem, Velvet Negroni, Buddy Ross, Marta Salogni, Francis Starlite, Moses Sumney e dos membros da TU Dance.

18 DE NOVEMBRO 2021 // ALTICE ARENA

Golden Circle * 51€

Plateia em Pé * 40€

Balcão 1 * 46€

Balcão 2 * 35€

Mobilidade Condicionada * 35€