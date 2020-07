Os Kiss tinham regresso marcado a Portugal para julho deste ano, mas devido à pandemia da COVID-19 o concerto foi inicialmente adiado. Esta sexta-feira, dia 24 de julho, a Everything is New anunciou que o espetáculo em Lisboa foi cancelado.

O concerto fazia parte da digressão "End of the Road". "Infelizmente, o concerto dos Kiss em Portugal está cancelado", anunciou a promotora nas redes sociais.

"Todos os portadores de bilhetes para o espetáculo poderão solicitar o reembolso, no prazo máximo de 60 dias úteis, a partir de segunda-feira, dia 27 de julho, no respectivo local ou website de compra", explica a Everything is New.

Em outubro de 1983, o Dramático de Cascais acolheu a estreia dos Kiss em palcos nacionais. A banda norte-americana regressou a Portugal 35 anos depois, em 2018, para um concerto no Estádio Municipal de Oeiras.