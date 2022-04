O concerto dos britânicos Yes agendado para 12 de maio deste ano, foi adiado para maio de 2023, no âmbito do adiamento da digressão europeia da banda, anunciou hoje a promotora Everything is New.

"Os Yes adiam a tour europeia para 2023. A data marcada para Lisboa é dia 7 de maio de 2023 no Campo Pequeno", lê-se num comunicado hoje divulgado. Este é o terceiro adiamento do concerto, inicialmente previsto para 2020. Segundo a promotora, "os bilhetes de dia 24 de abril de 2020, de 11 de abril de 2021 e de 12 de maio de 2022 mantêm-se válidos para a nova data". "Quem desejar o reembolso, poderá solicitá-lo a partir do dia 22 de abril, no respetivo local de compra até 30 dias subsequentes à data prevista do espetáculo (com término a 10 de junho de 2022)", refere a promotora.