O concerto dos Yes, no Campo Pequeno, em Lisboa, foi adiado para 12 de maio de 2022, informou hoje a promotora Everything Is New.

Este concerto insere-se na digressão do grupo britânico "Relayer - The álbum series tour 2022". Segundo a promotora, os músicos da banda histórica assinalam o novo calendário da digressão garantindo que "'Relayer' quer ser especial". "Estamos realmente ansiosos para voltar ao palco e apresentarmo-nos aos nossos fãs"" Os bilhetes para as datas anteriores do concerto, 24 de abril de 2020 e 11 de abril de 2021, mantêm-se válidos para a nova data, segundo a promotora. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram