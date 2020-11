O programa de sexta-feira é preenchido pelos concertos para órgão e orquestra de Rheinberger e de Poulenc.

Esta segunda fase do festival, que tem a direção artística de Piñeiro Nagy, prolonga-se até 20 de dezembro e conta com a participação do guitarrista clássico Fábio Zanon, dos organistas William Whitehead e Sérgio Silva, do Officium Ensemble e do Ensemble Ars Lusitana, entre outros.

No dia 4 de dezembro, também na Sé, são evocados os 400 anos da edição original de "Flores de Música", de Manuel Rodrigues Coelho (1555-1635), e estreiam-se peças de João Madureira ("Poema"), Eurico Carrapatoso ("Pange lingua"), João Vaz ("Magnificat") e de João Santos ("Verso de louvor").