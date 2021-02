Pensado e desenhado como fecho de uma trilogia pop, iniciada com os álbuns "How Can We Be Joyful In A World Full Of Knowledge?"(2014) e "Those Who Throw Objects At The Crocodiles Will Be Asked To Retrieve Them" (2016), "Private Reasons" pode igualmente ser "a mais magnífica porta de entrada que o universo musical de Bruno Pernadas podia aspirar", escreve a Culturgest, sobre o álbum, na apresentação do espetáculo.

"Nada nos preparou para tamanha prova de superação criativa, nem mesmo os discos anteriores nos quais já tinha ficado bem exposta a miríade de ideias, recursos e linguagens que habitam a música" de Bruno Pernadas, prossegue a Culturgest. "'Private Reasons' é uma declaração imensa e definitiva da arte pop" do músico, "uma compilação luminosa de histórias sonoras épicas que, por entre composições, arranjos e instrumentação pouco convencionais, nos revela em surdina o que podemos ouvir além desta trilogia, para além da pop, no amanhã da música de Bruno Pernadas.

Acompanham Bruno Pernadas Bruno Pernadas, os músicos Margarida Campelo, Francisca Cortesão, João Correia, Nuno Lucas, Afonso Cabral, Minji Kim, Ricardo Formoso, João Capinha e Raimundo Semedo, assim comos os técnicos Tiago Sousa e Moritz Kerschbaumer.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para a nova data.