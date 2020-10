Com direção artística de Dino D’Santiago, músico, cantor e compositor português natural de Quarteira, a obra tem a participação de mais de 30 artistas da música nacional, entre os quais Sacik Brow, Biex, Baby Creezy, Alicia Rosa, Lady N, Subtil, Fantasma, Perigo Público e Fragas.

O álbum "À Moda Quarteirense" será editado no primeiro trimestre de 2021.

O disco “reflete a busca intensiva da sonoridade da cidade e pretende dar novos palcos, infraestruturas e ferramentas para que as futuras gerações possam dar continuidade aos seus sonhos”, indicou a organização numa nota enviada à imprensa.

O concerto agendado para sábado, às 19h00, no Parque Gago Coutinho, em Quarteira, vai juntar todos os intervenientes do disco, sendo a primeira mostra do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela associação Beyond, fundadora do Movimento “Sou Quarteira”, criada por Naomi Guerreiro, Inês Oliveira, Dino D’Santiago e Miguel Jacinto.

Segundo a organização, o movimento “nasceu da vontade de se criar um diálogo com a finalidade de dinamizar a cidade, criar infraestruturas e novas oportunidades para as futuras gerações, e com um impacto positivo na cidade tanto a nível social, cultural como económico”.

Para Dino D’Santiago, citado na nota, o concerto acústico “pode ser considerado como um ensaio aberto, será uma experiência única e totalmente diferente do disco”.

“As canções que o compõem estarão no seu formato mais cru, não existirá máquinas, será tudo orgânico. Será uma viagem de celebração de nós para nós. Com a mensagem bem clara de que estamos aqui despidos de preconceitos para partilhar o nosso orgulho em forma de canção, um manifesto”, indica o músico.

O espetáculo que vai ter um número de lugares limitados, em virtude das regras da Direção-Geral da Saúde, mas pode ser acompanhado em direto através das redes sociais - Facebook e Instagram - do Movimento “Sou Quarteira”.

A Câmara de Loulé oferece a partir de hoje passes a quem queira assistir ao espetáculo, que podem ser levantados no Cineteatro Louletano.