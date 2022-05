A meio-soprano Laryssa Savchenko, acompanhada pela pianista Ludmila Chovkova e pelo violoncelista Victor Daniel Pavtchinski, apresenta um concerto, em Lisboa, solidário com as “crianças ucranianas com doença oncológica, forçadas a abandonar a sua pátria devido à guerra”, anunciou a Matriz Portuguesa–Associação para o Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento.

O concerto realiza-se no dia 4 de junho, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

A receita do concerto destina-se a “constituir um fundo de apoio às famílias de crianças ucranianas com cancro que vêm para Portugal para tratamento”, esclarece a Matriz.