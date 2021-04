Os dois concertos que o músico britânico Michael Kiwanuka tinha marcados em Portugal a 20 de maio no Campo Pequeno, em Lisboa, e no dia 21 no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, foram adiados para setembro de 2022.

De acordo com a promotora, Michael Kiwanuka estará a 23 de setembro de 2022 naquela sala do Porto e no dia seguinte na arena lisboeta. Estes dois concertos de Michael Kiwanuka começaram por estar marcados para maio de 2020, foram adiados depois para outubro de 2020 e para maio deste ano, sendo agora reagendados para o final de 2022. A promotora diz que todos os bilhetes já adquiridos se mantêm validos para as novas datas, mas "informações adicionais", nomeadamente sobre devolução de bilhetes, "devem ser solicitadas no local de aquisição". Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram