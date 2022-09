O Rock in Rio regressa ao Rio de Janeiro, dois anos depois, para uma edição que será acompanhada ao vivo por 700 mil pessoas e que poderá ser seguida também em Portugal, através do portal do SAPO.

Os horários da transmissão em www.sapo.pt e no Youtube oficial do Rock in Rio Lisboa poderão ser consultados em rockinriolisboa.sapo.pt.

Após o regresso a Lisboa, no passado mês de junho, o Rock in Rio assinala a sua nona edição brasileira nos próximos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro na Cidade do Rock, no Parque Olímpico.

Os concertos dos Coldplay, Guns n’ Roses, Iron Maiden, Justin Bieber, Dua Lipa, Ivete Sangalo, Camila Cabello, Demi Lovato, Rita Ora, Bastille, Marshmello, Sepultura + Orquestra Sinfónica Brasileira, The Offspring, Gojira, Dream Theater, Jason Derulo, Maneskin, Billy Idol, Fall Out Boy, Djavan, Alok, Iza, CPM22, Capital Inicial e Jota Quest têm transmissão assegurada pelo portal do SAPO.

Os horários da transmissão terão em conta o fuso horário de mais quatro horas em Portugal e, por isso, alguns concertos serão transmitidos algumas horas após a sua realização, permitindo a quem assiste em território português acompanhar os espetáculos de forma mais cómoda e em horários adaptados.