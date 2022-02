De acordo com a promotora House of Fun, num comunicado hoje divulgado, “o regresso da banda aos palcos fica remarcado para 2023 e Portugal já tem datas confirmadas: 27 de abril (Lisboa ao Vivo) e 28 e 29 de abril do próximo ano (Hard Club, Porto)”.

“É com enorme desilusão que temos que informar que a digressão Deja Vu European Tour será novamente adiada. Acreditamos não ser necessário explicar o porquê. Lamentamos todos os adiamentos e inconvenientes que possamos ter causado e aproveitamos a oportunidade para agradecer toda a compreensão e cooperação”, referiu a banda, citada no comunicado.

Os bilhetes adquiridos para os concertos de março deste ano “mantém-se válidos para as datas de 2023”, mas há regras. Os bilhetes para 10 de março de 2022 no Lisboa ao Vivo, em Lisboa, são válidos para 27 de abril de 2023, os bilhetes para 11 e 12 de março no Hard Club, no Porto, são válidos, respetivamente, para 28 e 29 de abril de 2023.

A promotora acrescenta que “pedidos de reembolso deverão ser efetuados diretamente junto da bilheteira onde o ingresso foi adquirido”.