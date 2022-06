Concertos do Nuno Costa Septeto e do Pedro Nobre Quinteto, oficinas e ‘jam sessions’ são as propostas da sétima edição do Festival OLJ Jazz Sessions, em Leiria, de 11 a 16 de julho, afirmou hoje a organização.

O Teatro Miguel Franco irá ser o palco para os dois concertos propostos pelo festival, com o primeiro a decorrer em 15 de julho, pelo Nuno Costa Septeto, em que é apresentado o sexto disco do guitarrista, uma ‘suite’ composta por cinco andamentos, desenvolvidos durante a investigação para a sua tese de doutoramento, intitulada “A Guitarra Jazz em Portugal (1940-1990), referiu a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

“Mais do que evidenciar uma hipotética portugalidade ou reivindicar uma das muitas possibilidades que o jazz enquanto género musical acarreta, estas peças foram escritas por forma a enfatizar a musicalidade e a individualidade dos seus intérpretes”, sublinhou.

No dia 16, será a vez de subir ao palco o Pedro Nobre Quinteto, que tem como líder o pianista que pertence à Orquestra de Jazz de Leiria, disse à agência Lusa o diretor artístico do festival, César Cardoso.

O concerto marca o lançamento do novo álbum do quinteto, “Living Tides”, em que o pianista propõe “uma viagem a uma das suas referências e paixões de vida”, o mar.

Já a 11 de julho, irá decorrer uma ação didática para alunos do 2.º e 3.º ciclos do concelho de Leiria, que poderão assistir a um concerto “mais ou menos comentado” que irá abordar a evolução e história do jazz, “mostrando os seus subestilos”, explicou César Cardoso.

De 12 a 14 de julho, irá decorrer uma oficina de big band, no Teatro Miguel Franco, através da qual se desafiam alunos de música “com alguma prática de leitura” a entrar em contacto com a linguagem de jazz e do repertório de big band, não havendo limites de idades.

“No passado, tivemos alunos de 13 ou 14 anos e outros de 40 ou 50 anos”, realçou o responsável, salientando que, no final da oficina, haverá uma apresentação pública da big band no último dia de oficina.

Para além destas propostas, haverá ainda ‘jam sessions’ em 15 e 16 de julho, pelas 23:00, na Taberna da Praça, com conjuntos liderados pelos jovens Francisco Gomes e Francisco Nascimento, músicos “que começaram nas oficinas” do festival, acrescentou.

O festival conta com o apoio da Câmara de Leiria.