Um concurso de histórias de banda desenhada, que vai selecionar 15 trabalhos inéditos, dentro do projeto “Bienal Publica! Saramago”, abriu inscrições no Brasil, numa homenagem ao Nobel português da literatura, no ano do centenário do nascimento do escritor.

O projeto foi idealizado pelo Camões – Centro Cultural Português em Brasília e a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, em parceria com o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços). Ao todo, serão selecionadas 15 'histórias aos quadradinhos' (HQs) inéditas de artistas brasileiros, de até quatro páginas cada uma, para compor uma publicação impressa, com a curadoria dos 'quadrinistas' Luli Penna, do Brasil, e Filipe Melo, de Portugal. Num comunicado, o Instituto Camões frisou que a “escolha dos artistas das duas nacionalidades representa o compromisso do Camões Brasília em fortalecer a cooperação entre os países para a promoção da cultura e da língua portuguesa.” Por ser uma edição especial em homenagem ao escritor português José Saramago, as criações submetidas ao concurso devem dialogar com o tema e serem inspiradas na obra e ou na vida do autor, não necessariamente restrito à adaptação de um de seus textos. De modo a garantir a inclusão e visibilidade de novos artistas, dentre o total de selecionados, no mínimo oito devem ser artistas iniciantes, que não tenham trabalhos individuais publicados em formato impresso ou tenham apenas publicado de forma independente. O edital de chamamento para inscrições no concurso foi anunciado no dia 7 de março, e o prazo de envio dos trabalhos termina em 23 de abril de 2022. O resultado será divulgado até o dia 1 de junho de 2022 nas redes sociais da Bienal de Quadrinhos e do Camões Brasília. A publicação impressa terá distribuição gratuita, com tiragem de 1.000 exemplares, pela Bienal de Quadrinhos, além da divulgação de sua versão digital. Os trabalhos selecionados comporão a publicação impressa que será lançada oficialmente na programação do Flipoços 2022 – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, que vai acontecer presencialmente de 3 a 11 de setembro. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram