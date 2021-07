Após o podcast, o livro: as conversas entre o ex-presidente americano Barack Obama e o cantor Bruce Springsteen, que foram divulgadas este ano no Spotify, serão publicadas num livro em outubro, informou esta quinta-feira a editora Penguin Random House.

"Renegades: Born in the USA", que terá lançamento global a partir de 26 de outubro, retomará os diálogos entre as duas personalidades, que serão publicados juntamente com fotografias e material de arquivo, com notas de discursos inéditos de Obama.

Um deles é o seu discurso "pelo 50º aniversário das Marchas de Selma a Montgomery, um evento emblemático na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos", explicou a editora, com sede em Nova Iorque.

Renegades: Born in the USA

No podcast, que foi transmitido pelo Spotify em fevereiro, Obama e Springsteen - que apoiaram a campanha presidencial de Joe Biden - conversaram sobre os Estados Unidos e as suas vidas através de temas como racismo, música e paternidade.

"Ao longo dos anos, descobrimos que temos a mesma sensibilidade. Sobre o trabalho, a família e os Estados Unidos. À nossa maneira, Bruce e eu fizemos viagens paralelas para tentar compreender este país que nos deu tanto", escreveu Obama nas primeiras páginas do livro, segundo extratos divulgados pela editora.

O livro está em pré-venda por 50 dólares [42,47 euros] no "site" da Penguin Random House.