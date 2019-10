A obra de Monteverdi, cuja duração ronda os 90 minutos, foi publicada pela primeira vez em Veneza, em 1610, incluindo introdução, cinco salmos, quatro motetes, a Sonata sobre "Santa Maria", um hino e dois “Magnificat”.

Composta ao serviço dos Gonzaga, duques de Mântua, sobre textos litúrgicos em latim, as "Vésperas" foram concebidas para a função litúrgica, prevendo uma versão mais longa, com uma missa ("Missa In illo tempore") e alguns 'concerti' sacros.

Compositor italiano do final do Renascimento e do Barroco inicial, por quem passa a maturação do madrigal e a emergência da ópera, com a música a estabelecer a ação por si mesma, Monteverdi nasceu em 1567, em Cremona, e morreu em 1643, em Veneza.

Data da década de 1580 a publicação dos seus primeiros livros de madrigais, antes da entrada na Corte de Mântua, em 1590, aos 23 anos, onde se manteve durante duas décadas. Aqui atingiu o posto de compositor da corte e aqui estreou aquela que é dada como marco do Barroco, a ópera "L'Orfeo" ou "La Favola d'Orfeo", de 1607, estabelecendo depois dos dramas iniciais dos compositores de Florença.

Seguir-se-ia a posição de mestre de capela da catedral de São Marcos, em Veneza, a partir de 1610, e obras que determinaram a afirmação do Barroco, como "Il Ballo delle Ingrate" (1608), "Tirsi e Clori" (1616), "La Vittoria d'Amore" (1641), numa elaboração cada vez mais sofisticada dos madrigais iniciais, e as óperas "Il Ritorno di Ulisse in Patria" (1641) e "L'Incoronazione di Poppea" (1642).

Paul Hillier, diretor e fundador do Hilliard Ensemble e do Theatre Of Voices, com um percurso de mais de quatro décadas de investigação e divulgação da música vocal/coral pré-romântica, dirige o Coro Casa da Música desde o seu arranque, em 2009, e tem acompanhado o agrupamento nas digressões empreendidas nos últimos 10 anos.

Com 18 cantores, como formação regular, expandindo-se depois conforme as necessidades de repertório, o Coro foi também orientado por nomes como Leopold Hager, Peter Rundel, Olari Elts, Marco Mencoboni e, já este ano, pela maestrina Sofi Jeannin.

O Coro da Casa da Música atua e grava regularmente com os outros agrupamentos da instituição, em particular a Orquestra Barroca. Para o 10.º aniversário definiu como comemoração uma “viagem através dos tempos, que passa pela polifonia renascentista, marcos incontornáveis do barroco e do romantismo e [pela] música escrita nos nossos dias”.

Assim, a ‘festa’ seguirá das “Vésperas” de Monteverdi ao “Stabat Mater” de Dvorák, no alvor do século XX, do “Paulus”, de Mendelssohn, na afirmação do Romantismo, à Missa n.º5 de Schubert.

A estas obras juntar-se-á uma encomenda da Casa da Música ao norte-americano Michael Gordon e a composições da finlandesa Kaija Saariaho e da sueca Karin Rehnqvist.