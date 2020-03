Adiado: estreia do novo "Peter Rabbit"

O nova aventura no cinema de Peter Rabbit, o adorado personagem das histórias infantis com a voz original de James Corden, é a nova grande baixa no cinema por causa do Coronavírus.

A estreia europeia de "Peter Rabbit: Coelho à Solta", que incluía Portugal, estava marcada para 26 de março, para coincidir com as férias da Páscoa, mas passou para 7 de agosto.

Adiado: digressão dos Pearl Jam nos Estados Unidos

A banda adiou todos os concertos nos Estados Unidos, que faziam parte da digressão "Gigaton".

Cancelado: concertos da digressão de Madonna

Madonna cancelou os últimos concertos da digressão "Madame X", marcados para 10 e 11 de março, em Paris, devido ao COVID-19. A informação foi confirmada pela promotora Live Nation no site oficial da artista norte-americana.

Canceado: Festival South by Southwest

O South by Southwest, evento de criatividade, tecnologia e música realizado no estado americano do Texas, foi cancelado devido aos receios de contágio do novo coronavírus, anunciaram esta sexta-feira os organizadores do festival e as autoridades.

Cancelado: Tomorrowland em França

Esta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, a organização do Tomorrowland Winter, em França, anunciou o cancelamento do evento deste ano. Em comunicado partilhado nas redes sociais, a promotora do festival frisa que o "governo francês decidiu cancelar a edição deste ano", que iria decorrer de 14 a 21 de março. "O governo francês está a tomar medidas drásticas em relação ao vírus COVID-19 em França. Portanto, estão a cancelar grandes eventos", acrescenta a organização.

Adiado: Slipknot

Os Slipknot anunciaram o adiamento da digressão na Ásia, marcada para a última semana de março. Os norte-americanos têm concerto marcado para o dia 17 de agosto na Altice Arena, em Lisboa.

Cancelada: Feira do Livro de Londres

A Feira do Livro de Londres, que deveria realizar-se entre 10 e 12 de março no centro de exposições Olympia London, foi cancelada devido ao aumento da propagação do surto de Covid-19 na Europa.

Cancelada: Feira do Livro de Leipzig

A Feira do Livro de Leipzig, prevista para aquela cidade alemã entre os dias 12 e 15 de março, foi cancelada, anunciou a organização do evento no seu site oficial.

Adiado: Estreia do novo filme de James Bond

É o primeiro grande sinal da resposta de Hollywood ao Coronavírus: os produtores da saga James Bond anunciaram o adiamento da data de estreia de "007: Sem Tempo Para Morrer".

O 25º filme e despedida de Daniel Craig como agente secreto passou de 10 de abril para 25 de novembro.

Cancelado: concertos dos The National no Japão

A epidemia de Covid-19, que teve origem na China, já infectou mais de 87 mil pessoas em 60 países de cinco continentes. Nas últimas semanas, têm sido tomadas várias medidas preventivas, incluindo o cancelamento de eventos de grade dimensão.

Adiado: concertos de David Carreira e Michael Carreira na Suíça

Os concertos David Carreira e Michael Carreira marcados para o dia 7 de março em Avenches, na Suíça, também foram adiados por decreto do Conselho Federal Suíço. Nas redes sociais, os artistas explicaram que a nova data será anunciada em breve.

Outros artistas que adiaram ou cancelaram concertos: Stormzy, Khalid, Mabel, New Order, BTS, Green Day, Ben Harper, Avril Lavigne, Mariah Carey, Louis Tomlinson, Queen e Adam Lambert, a-ha e Ciara

