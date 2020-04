Os signatários fazem parte do movimento SOS Arte PT lançado no início de abril para "resistir", com algumas propostas, aos efeitos da crise provocada pela pandemia da COVID-19 e em defesa das artes visuais do país.

Devido às restrições para combater a pandemia, todos os espaços culturais tiveram de ser encerrados e milhares de artistas ficaram sem possibilidade de apresentar o seu trabalho, incluindo os da área das artes visuais.

Num comunicado enviado hoje à agência Lusa, o movimento anuncia que enviou uma carta à ministra da Cultura, Graça Fonseca, a solicitar uma "reunião urgente online" para apresentar um conjunto de propostas e iniciativas para "fazer face à gravidade da situação".

No lançamento do movimento, contactado pela agência Lusa, o gestor cultural Carlos Moura-Carvalho, um dos promotores da iniciativa, indicou que o movimento deverá transformar-se numa associação cultural e profissional nesta área, "assim que as circunstâncias o permitam".

Para já, os promotores - que envolvem ainda, entre outros, o curador e crítico de arte António Cerveira Pinto, e os artistas Ana Fonseca e Manuel Casimiro - avançam com várias propostas, nomeadamente a criação de um fundo de emergência que possa reunir financiamento público e privado.