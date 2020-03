Os concertos de Nick Cave (dia 19 abril) e Bon Iver (dia 15 abril), marcados para a Altice Arena, em Lisboa, foram adiados, devido ao surto do COVID-19, confirmou a Everything is New ao SAPO Mag. As novas datas ainda não foram definidas.

"No seguimento do comunicado dos Bon Iver, contamos trazer-vos novidades logo que possível. Agradecemos a vossa paciência e compreensão", escreveu a promotora na sua conta no Facebook.

Nas redes sociais, a promotora lembrou que todos os concertos adiados não foram cancelados. "Em breve estamos juntos. Adiar não é cancelar", sublinhou a Everything is New nas redes sociais.

"Isto cada dia é um dia, mas obviamente que relativamente aos concertos de abril, face aos acontecimentos recentes, estamos a trabalhar no sentido de mudar as datas", explicou ainda Álvaro Covões, diretor-geral da promotora Everything is New, à Blitz.

Nas últimas semanas, em todo o mundo, têm sido cancelados ou adiados vários eventos - veja aqui a lista.

O coronavírus responsável pela pandemia da COVID-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

