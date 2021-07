“Apesar dos nossos esforços e total determinação em organizar a JustLX 2021, os efeitos da pandemia de COVID-19 que ainda se fazem sentir, e consequentes restrições impostas pelo Governo, impede-nos de poder realizar um evento com as necessárias condições e garantias de sucesso”, indicou a organização, em comunicado divulgado no domingo à noite.

Desta forma, a feira volta a acontecer “nas datas normais”, ou seja, em maio, entre os dias 19 e 22, no Centro de Congressos de Lisboa, “apostando em novas galerias e projetos artísticos contemporâneos que permitem descobrir novos talentos”.

“Confiamos que em maio de 2022 a situação esteja totalmente controlada em termos sanitários, para que nos possamos voltar a encontrar novamente com toda a segurança”, acrescentam os organizadores.

A terceira edição da feira JustLX tinha sido inicialmente agendada para maio de 2020, para vir a ser adiada para setembro desse ano, antes de ser transferida para 2021, ano em que voltará a não acontecer.

Em dezembro, a organização referia que a direção artística seria do curador português Hugo Dinis e da espanhola Semíramis González, que também dirige a feira JustMAD, em Madrid, Espanha, e que decorrem habitualmente na capital portuguesa e espanhola ao mesmo tempo que a ARCOlisboa e a ARCOmadrid.

Em abril deste ano, a diretora da ARCOlisboa, Maribel López, dizia-se otimista sobre a realização em setembro da feira de arte contemporânea num novo espaço “também muito especial”, na Doca de Pedrouços, que assegura condições de segurança e higiene contra a COVID-19.

A segunda edição da JustLX decorreu em maio de 2019 no Museu da Carris, com a participação de 45 galerias de 12 países, nomeadamente da Argentina, China, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, México, Peru, Portugal e Suécia.

Mais de 250 artistas foram apresentados nas galerias presentes neste certame.

O evento inclui prémios, exposições, debates e gastronomia na programação.

A feira é organizada pela Art Fairs, uma empresa espanhola promotora de feiras de arte e eventos culturais, e que organiza, desde 2009, as feiras Madridfoto (Feira Internacional de Fotografia), a Justmad (Feira Internacional de Arte Emergente), a Justmadmia (Feira Internacional de Arte Emergente de Miami) e a Summa (Feira Internacional de Arte Contemporânea).