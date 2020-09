"Considerando que as circunstâncias provocadas pela pandemia covid-19 não permitem a realização da II Feira Ibérica de Teatro do Fundão nas condições que desejaríamos, em registo de qualidade e segurança, assumimos esta decisão tão dolorosa mas, ao mesmo tempo, absolutamente consciente e responsável face aos tempos difíceis que atravessamos", refere a comissão executiva do evento, em comunicado enviado à agência Lusa.

O texto, assinado pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Fernandes e por José Alexandre Barata, presidente da direção da ESTE - Estação Teatral do Fundão, refere ainda que, "apesar dos esforços realizados" e da "vontade férrea" em realizar a iniciativa cultural nas datas em que estava agendada, foi decidido "face à análise de contexto e para segurança de todos, adiar a sua realização para o próximo ano, esperando e desejando que seja de maior tranquilidade para as nossas comunidades e em especial para a área das artes do espetáculo".

A II Feira Ibérica de Teatro do Fundão estava prevista para junho, foi primeiro adiada para o período entre 07 e 10 de outubro e agora novamente adiada, desta vez para 2021, entre os dias 30 de junho e 03 de julho.

A edição agora adiada recebeu mais de 350 propostas de quase 300 companhias portuguesas, espanholas e do Brasil e Argentina, tendo sido selecionadas 19 produções.

A comissão executiva argumenta, por outro lado, que a "decisão difícil" do novo adiamento "assume também a sua componente solidária e de respeito pelo trabalho dos profissionais" ligados ao evento.