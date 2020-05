De acordo com a página oficial do grupo, vários concertos que estavam agendados para este ano foram adiados para 2021, por causa da COVID-19, nomeadamente datas nos Reino Unido, França, Holanda, Alemanha e Suíça.

Os Foals foram a primeira banda a ser anunciada, em novembro passado, para o festival SBSR, marcado para julho próximo, em Sesimbra.

Contactada pela agência Lusa, fonte da promotora Música no Coração disse não ter confirmação do adiamento anunciado pela banda.

O festival SBSR está anunciado para os dias 16 a 18 de julho, perto da praia do Meco, Sesimbra, e os Foals são apresentados como um dos cabeças-de-cartaz, juntamente com nomes como ASAP Rocky, Brockhampton e Red Orange County.

Por causa da pandemia da COVID-19, e das medidas de segurança para a conter, milhares de espetáculos têm sido adiados a nível global.

Do calendário português de festivais de verão há vários eventos que também já foram cancelados ou adiados, nomeadamente o Rock in Rio Lisboa, o Boom Festival e o Festival Músicas do Mundo.