Já no domingo, ultimo dia do festival, está anunciada uma festa com DJs da rádio M80.

Os concertos vão decorrer no Campo 1.º de Maio, a partir das 22:00, abrindo as portas do recinto ao público pelas 20:30.

De acordo com a organização, o passe para os três dias terá um custo de 15 euros e o ingresso diário será de 7,5 euros.

Além do programa musical, a organização desafia ainda os festivaleiros a “perderem-se” pelas “paisagens bucólicas” da região, a conhecerem o património histórico e a saborearem os pratos típicos daquela vila do Alto Alentejo.