No âmbito do “CriaTe ao Vivo”, vários artistas criaram o tema será o hino do Movimento Cria-Te (movimentocriate.pt), um projeto inspiracional lançado pelo Rock in Rio e a Galp que utiliza a energia mobilizadora da música para promover o conhecimento, desafiando os portugueses a criarem hoje o seu amanhã.

Tim, Carolina Deslandes, Bárbara Tinoco, Agir, Héber Marques e Zé Ricardo foram os protagonistas da criação da primeira música online e ao vivo em Portugal. O público pôde acompanhar o processo de criação da melodia e participar em momentos de conversa com os músicos que foram intercalados de momentos musicais espontâneos. O resultado no final foi "Cria-Te", um tema com música e letra originais criadas pelos artistas, inspirado em histórias de transformação dos próprios e enviadas pelo público. O tema subirá ao palco Galp Music Valley na próxima edição do Rock in Rio, mas antes pode ser ouvido no videoclip exclusivo, revelado esta semana: Lançado a 10 de novembro e combinando Inspiração, Educação e Música, o Movimento Cria-Te pretende disponibilizar ferramentas aos portugueses para "possam desenvolver conhecimentos sobre si próprios, a relação com os outros e a forma como as suas ações impactam o mundo". Ficha técnica do videoclip: Criação e desenvolvimento: Fun & A-Lab em parceria com Havas Lisboa

Produção: FIM

Interpretação: Agir, Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes, Héber Marques, Tim

Música: Zé Ricardo e Héber Marques

Direção Artística: Zé Ricardo

