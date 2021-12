Cristina Ferreira aceitou o desafio de Salvador Martinha para subir a palco e participar no espetáculo "Teremos sempre Stand-up". A apresentadora juntou-se ao humorista no início do mês, no dia 7 de dezembro, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.

"Recebi uma mensagem da minha agente a dizer que surgiu uma coisa que eu devia fazer, que nunca me tinham visto e que era um convite mesmo fixe. Para ir a um espetáculo do Salvador Martinha. Disse ‘OK’", começou por contar a apresentadora no espetáculo, citada pela revista Nova Gente.

"Passado um bocado, perguntei o que ia fazer e ela respondeu-me que era stand-up... Portanto, não vou lá só assim responder a nada, é para fazer stand-up e já não dá para voltar atrás (...)Uma semana depois, disse-me que se tinha esquecido de me dizer que pagam 400 euros", recordou.

"E eu respondi: ‘Ah, espera que assim vale a pena. Se calhar até posso brincar e dizer que em 30 segundos a falar com o Getro (do Viva Melhor) já tenho 400 euros!’ Depois ouvi isto da equipa: ‘Eh pá!, não digas isso, porque senão vão começar a dizer coisas e que tu ganhas muito’. Malta, toda a gente sabe que eu ganho o ordenado mínimo", gracejou Cristina Ferreira.