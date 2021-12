Cristina Ferreira aceitou o desafio de Salvador Martinha para subir a palco e participar no espetáculo "Teremos sempre Stand-up". A apresentadora revelou que vai juntar-se ao humorista esta quarta-feira, dia 7 de dezembro, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.

"Dizem que hoje vou ali ao teatro Tivoli fazer stand up num espectáculo do Salvador Martinha. Ainda estou para perceber porquê. Mas, adiante", escreveu Cristina Ferreira na sua conta no Instagram.

"Começo em reuniões agora às oito horas, tenho três programas para gravar, vou para Lisboa logo a seguir, vou portanto, fresquinha para dizer umas coisas. Que é como quem diz, tenham medo", gracejou.

"O Salvador disse-me para eu ir vestida de forma simples, que no stand up é tudo muito descontraído. O que ele me foi dizer...", rematou a apresentadora da TVI.