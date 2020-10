Segundo a Câmara Municipal da Guarda, Cuca Roseta vai apresentar o espetáculo “Amália”, no grande auditório do TMG, no dia 27 de novembro, uma sexta-feira, pelas 21:30, quando a cidade mais alta do país comemora o seu 821.º aniversário.

A cantora Lena d’Água subirá ao palco do grande auditório do TMG no dia 18 de dezembro, também uma sexta-feira, pelas 21:30, com o espetáculo “Desalmadamente”.

A agenda do TMG para novembro inclui a continuação do Síntese – Ciclo de Música Contemporânea da Guarda, com o projeto de percussão ILLUD de Nuno Aroso (dia 19) e com o quarteto Collective Levemusic (28).

Ainda na música, para os dois últimos meses de 2020 estão agendados “Concerto Para uma Árvore” e “7 Filmes Para um Mundo Novo” do músico Fernando Mota (18) e os concertos de Miranda (12), First Breath After Coma (21), Tainá (04 dezembro) e Maria Reis (16).

Na dança, no dia 13 de novembro, a companhia Ballet Teatro apresenta “10 – Paisagens, máquinas e animais” com direção e coreografia de Né Barros.

Em dezembro, nos dias 10, 11 e 12, a programação do TMG destaca a estreia da nova produção do Teatro do Calafrio “O Asno de Ouro – Metamorfoses” com encenação de Luciano Amarelo.

Para o dia 15 está agendada a estreia do documentário de António Lopes sobre cinema nas aldeias, intitulado “Cinema em movimento” e, para dia 17, a apresentação do Livro dos 15 Anos do TMG, seguida de um concerto com Rui Correia e Ricardo Torrão.

O município da Guarda refere em comunicado que o programa Incentivart continua com a residência artística em escultura do artista plástico Daniel Gamelas (9 a 25 de novembro) e com exposição posterior (26 novembro a 18 dezembro).

A mesma iniciativa também inclui a oficina de fotografia “Analógica 15” de Ana Couto e Miguel Silva (14 de novembro), a exposição com o mesmo nome (17 de novembro a 22 de janeiro) e a residência artística e estreia da nova peça do Teatro do Calafrio “O Asno de Ouro – Metamorfoses”.

O Projeto Incentivart “é uma incubadora de projetos artísticos cujo objetivo é desafiar os artistas do concelho a desenvolver trabalhos nas mais variadas áreas artísticas como as artes plásticas, dança, música, teatro, literatura, fotografia”, lembra a fonte.

A autarquia da Guarda sublinha que na agenda do TMG para os dois últimos meses do ano “há um menor número de atividades devido às contingências da covid-19 por forma a cumprir todo o protocolo de higiene e segurança para público, artistas e trabalhadores, com base nas regras da Direção-Geral da Saúde”.

Por isso, explica, mantêm-se as regras de lotação de 50% das salas, bem como todas as regras de distanciamento, higienização, etiqueta respiratória e uso obrigatório de máscara.