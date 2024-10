O concerto dos britânicos, que lançaram em setembro “Soft tissue”, o mais recente álbum, está marcado para as 21:30 de 08 de novembro e os bilhetes são postos à venda na quarta-feira, dia 9, a partir das 14:30, com um custo de 17 euros.

Os ingressos podem ser comprados na bilheteira do TMC, Worten ou na plataforma digital Ticketline e estão limitados a seis bilhetes por pessoa.

O primeiro espetáculo do mês no TMC é o concerto “Sakamoto – 1996”, dia 02, pelo trio composto por João Vasco (piano), Pedro Lopes (violino) e Fernando Costa (violoncelo), que recriam as músicas do compositor japonês.

Dia 06 sobe ao palco “Isabel Rato Quinteto - Vale das Flores”, formação que conjuga a música portuguesa com o Jazz e a improvisação.

O Ensemble Orquestral da Beira Interior, dirigido por Bruno Borralhinho e com o também covilhanense Filipe Quaresma no violoncelo, atua dia 19, vai interpretar obras de Debussy e estreia a nova composição de Luís Tinoco. A entrada é gratuita.

Em 23 de novembro é a vez do teatro, pela mão da companhia Lama Teatro, que apresenta “As leis fundamentais da estupidez humana”, uma peça encenada por João de Brito, também protagonista, ao lado de Noiserv e Raquel Fradique.

A Companhia Instável, com “Take”, apresenta um espetáculo de dança, dia 30, criado por São Castro e António M. Cabrita e pensado numa estrutura coreográfica composta por “takes”, definindo-se como molduras do instante, que combinam realidade e ficção.

A sala acolhe ainda, dia 14, às 14:30, a peça “Respirar (doze vezes)”, pelo Teatro Art’Imagem, e dia 16, às 16:00, o espetáculo de dança/teatro para famílias “El pozo de los mil demonios”, pela companhia Karlik Danza Teatro, ambos no âmbito do Festival de Teatro da Covilhã, organizado pelo Teatro das Beiras.

O preço dos bilhetes é seis euros, com descontos para maiores de 65 anos e menores de 30.