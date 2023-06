A programação “Inside Out”, que marca também o final da temporada 2022/2023, decorre entre 25 de junho e 9 de julho, e inclui “espetáculos de dança e teatro, um concerto, uma instalação sonora e muito mais nos espaços da Culturgest e à volta do Edifício-Sede da Caixa Geral de Depósitos”.

Em comunicado, a Culturgest salienta tratar-se de “um programa para todas as pessoas, com entrada gratuita em todas as atividades”.

“Neste festival com várias estreias, no teatro, é apresentado, em estreia absoluta, ‘Manifestos para Depois do Fim do Mundo, d'Os Possessos’, uma performance feita durante um percurso por diversos espaços, cenários da leitura de manifestos intimista e libertador com mensagens de esperança”, lê-se no comunicado.

“Manifestos para Depois do Fim do Mundo”, que terá apresentações entre 27 de junho e 2 de julho, é um espetáculo “inspirado no trabalho curatorial de Hans Ulrich Obrist”, no qual “sete atores interpretam diferentes manifestos, escritos depois de 2000”.

Na área da Dança, o programa inclui a estreia de quatro novas criações do Programa Avançado de Criação em Artes Performativas (PACAP) do Fórum Dança: “Vermelho Beats”, de María Ibarretxe, “please kick me out before I get in”, de Silvana Ivaldi, “POOF”, de Connor Scott, e “Animate, Intimate (AI): Cycle 1 - Points of Encounter/Puente de Encuentros [before before before wonderland fell an orgasm was denied]”, uma “performance duracional” de Estrellx Supernova.

Estes quatro espetáculos, que serão apresentados nos dias 6, 7 e 8 de julho, irão decorrer em espaços como a garagem, o lago do Jardim Caixa, as galerias e outros espaços no interior e exterior da Culturgest.

A 4 de julho, o líder indígena e ativista Ailton Krenak conversa com o escritor Valter Hugo Mãe sobre o “Futuro Ancestral”: “uma conversa para adiar o fim do mundo onde se desdobrará a noção de Futuro Ancestral”.

No início do encontro será exibida a curta-metragem documental brasileira “8 Bilhões: Somos Todos Responsáveis”, de Andrea Flores Urushima, Cesar Shundi Iwamizu e Nelson Kao.

A 7 de julho, o guitarrista norte-americano Marc Ribot irá apresentar em formato trio – Ceramic Dog – o álbum “Connection”, a editar este mês.

Em “Inside Out” serão ainda desvendados os segredos da Coleção da Caixa Geral de Depósitos, com visitas às reservas, a 1 de julho. “Numa oportunidade rara, voltamos a abrir as portas das reservas da Coleção onde, entre pintura, desenho, escultura, fotografia, vídeo e instalação, vamos descobrir como a equipa da Culturgest conserva as cerca de 1800 obras que constituem a Coleção de Arte Contemporânea da CGD”, lê-se no comunicado.

A 25 de junho, regressa o “Bal Moderne”. Desta vez, serão “ensinadas duas coreografias em estreia absoluta da autoria de quatro figuras da dança vindas de projetos participativos da Culturgest como o PEDRA e o ENTRAR”.

“Beatriz Pereira, Hugo Cabral Mendes, Joana Franco e Ves Liberta, que conhecem os cantos à Culturgest como ninguém, preparam uma surpresa colocando o Bal Moderne mais acessível do que nunca: no Jardim do Palácio Galveias”, refere a Culturgest.

A programação “Inside Out” inclui uma vertente online, com “o terceiro Jogo Cruzado - parceria entre a Culturgest, o gnration e o Canal180 - que inclui um filme de Sophie Clements que serviu de base para a realização de uma composição musical de Ben LaMar Gay, e uma banda-sonora de Xexa dá origem a um filme de Ana Carvalho”.

Embora gratuitas, algumas atividades exigem inscrição prévia. Mais informações sobre o programa “Inside Out” podem ser consultadas em https://www.culturgest.pt/pt/programacao/inside-out/.