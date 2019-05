"No livro estão incluídos 50 textos de autores trasmontanos contemplando vários géneros literários pretendendo homenagear rostos que identificam a terra transmontana na sua plenitude", vincou Carla Guerreiro, membro da Academia de Letras.

A autores como Maria João Fialho Gouveia, Tiago Salgueiro, Nuno Nepomuceno, João Morgado, Bruno Vieira Amaral, Ana Bárbara de Santo António, João Tordo, Mafalda Milhões e Luís Osório cabe a missão de junto do público escolar de apresentar os seus livros e motivá-los a ler e a escrever.

Ao longo do programa do FLB, o incentivo à leitura e à escrita é feito por escritores, ilustradores, artistas plásticos e jornalistas em momentos de apresentação, debate, teatro e música.

No FLB, a temática literária ligada ao centenário de Sophia de Mello Breyner Andersen marcará presença, através da escritora trasmontana Ana Bárbara de Santo António, que lançou dois livros infantis de homenagem a Sophia.

O FLB é da responsabilidade do município que conta com a colaboração Academia de Letras de Trás-os-Montes e com a participação da Editorial Novembro.