Em comunicado, a promotora Música no Coração refere-se à sua “irreverência e [ao seu] carisma”, salientando que o “burburinho em torno do nome DaBaby também se deveu a colaborações com nomes do calibre de Chance The Rapper, Lizzo, Lil Nas X ou Post Malone”.

No ano passado, no palco do festival Rolling Loud, em Miami, DaBaby fez uma série de comentários homofóbicos, pelos quais pediu desculpas duas vezes, depois de ser fortemente criticado por organizações de defesa dos direitos LGBTQ+ e múltiplos artistas. Festivais como o Lollapalooza, nos EUA, ou o Parklife, no Reino Unido, retiraram-no do cartaz, mas já este ano o Rolling Loud voltou a confirmar o rapper para a edição de Miami, bem como para o evento em Portimão.

Também SILVA, Hinds e Son Lux foram confirmados hoje pelo festival SBSR, que vai decorrer entre 14 e 16 de julho na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco.