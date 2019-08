"Bad Guy" é um dos maiores sucessos de Billie Eilish e já inspirou várias paródias. Esta semana, o canal de Youtube "Funk Turkey" partilhou também uma versão alternativa do tema da jovem artista.

A paródia "Dad Guy" foi publicada no dia 20 de agosto e em três dias foi vista por mais de 700 mil pessoas e mereceu destaque na versão online da revista Time.

Veja a paródia:

Na passada segunda-feira, depois de um reinado de 19 semanas, Lil Nas X perdeu a liderança do top Hot 100 da Billboard - o tema "Old Town Road" ocupava o primeiro lugar do ranking norte-americano há quase cinco meses.

O rapper foi "destronado" por Billie Eilish, cantora que estreia em Portugal em setembro. A jovem conquistou o top da Billboard com o tema "Bad Guy".