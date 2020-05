Danna Paola, que veste a pele de Lu na série da Netflix "Elite", também aposta na sua carreira como cantora. No início do mês, a artista lançou o single "Contigo" e, na semana passada, revelou o videoclipe do tema.

O vídeo oficial de "Contigo" conta com a participação de estrelas da música latina, como Sebastián Yatra, Ester Expósito, HRVY, New Hope Club, Lola Índigo, Caly Y El Dandee, Luísa Sonza, entre outros. O vídeo ultrapassou as 3,6 milhões de visualizações em apenas 24 horas.

Nas redes sociais, Danna Paola lançou ainda o desafio #ContigoChallenge. "Vários atores, cantores, influencers e amigos da cantora juntaram-se ao desafio e partilharam a sua mensagem de solidariedade e incentivaram as pessoas a ficar em casa", explica a Universal Music em comunicado.

"Junte-se ao desafio e partilhe uma fotografia sua a partir de casa usando o hashtag #ContigoChallenge. A música acompanha-nos sempre, vamos unir esforços, de todos os cantos do mundo, e vamos partilhar o amor e a amizade com quem mais necessita: 'estoy contigo'", acrescenta a editora.