Chegou esta sexta-feira, dia 15 de novembro, às plataformas digitais o álbum de estreia de Murta. O disco "D'Art Vida" chegará depois às lojas em formato físico, no dia 22 de novembro.

Segundo a Universal Music, o álbum tem "uma mensagem especial". "Para Murta, a música é a sua vida. O seu propósito e o seu objetivo enquanto artista, autor, compositor e produtor é oferecer algo especial a quem ouve a sua música, dar vida, criar momentos através do seu trabalho", explica a editora em comunicado.

Com canções produzidas por Murta, Charlie Beats, Twins e 54STUDIO, o disco inclui os singles “Porquê”, “Respeitar”, “Segredos” e “Saudade”.

O álbum conta ainda como uma surpresa no interior: uma folha com sementes de margaridas amarelas, que cada um poderá plantar, devolvendo o convite aos seus fãs de "darem vida" a algo novo.

Murta vai apresentar as canções de "D'Art Vida" no próximo dia 22 de novembro, no festival Super Bock em Stock, na sala principal do Cinema São Jorge, em Lisboa.