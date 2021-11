David Carreira vai fazer uma participação especial no concerto do artista brasileiro MC Kevin O Chris, na Altice Arena, em Lisboa. O espetáculo está marcado para o dia a 13 de novembro.

Em comunicado, o artista brasileiro confirmou a gravação do seu próximo DVD, “Sonho de Garoto", no concerto em Lisboa. "Os fãs portugueses poderão contar com o hit que esteve 2 meses no topo dos principais serviços de streaming de Portugal e que se tornou trend em todo o mundo: 'E ela tá, tá movimentando'", adianta a promotora.

A parceria com David Carreira, que também fará parte do DVD, já era desejada por MC Kevin O Chris. "Estou 'amarradão' em poder partilhar o palco com o David Carreira. Conheço pouco da música portuguesa, mas o som dele é muito bom. Ainda para mais, ele gosta de funk, já gravou músicas com a Ludmilla e com o Kevinho. Acho que esta participação vem em boa hora e aproxima ainda mais o funk de Portugal. O nosso ritmo vai invadir a Europa", frisou.

Os bilhetes encontram-se à venda aqui.