David Carreira está a celebrar 10 anos de canções com concertos especiais. Nas últimas semanas, o cantor esgotou o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e o Pavilhão Multiusos de Guimarães. Já no dia 23 de abril, o artista atua em Aveiro, na Feira de Março.

O cantor estreou-se em 2011 com o álbum "Nº1", que conquistou a liderança dos tops nacionais. "Esta Noite" foi um dos primeiros singles de David Carreira e faz parte do alinhamento dos concertos da digressão de 2022.

"Perdido", "Falling Into You", "Só Tu e Eu" e "Como Na Primeira Vez" também faz parte do álbum de estreia do cantor.

Ouça "Nº1":

A 23 de abril o cantor atua no Luxemburgo e no dia 30 ruma a Paris. A 4 de novembro, o cantor atua no Coliseu de Elvas e, no final do ano, a 3 de dezembro, David Carreira atua na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota.

David Carreira vai também estrear-se no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa no dia 19 de junho.